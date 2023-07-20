مصدر حكومي كردي:أمريكا تطالب بتوحيد البيشمركة وخلاف ذلك إيقاف الدعم العسكري والسياسي

مصدر حكومي كردي:أمريكا تطالب بتوحيد البيشمركة وخلاف ذلك إيقاف الدعم العسكري والسياسي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مسؤول في حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس (20 تموز 2023)، إن وفدا رفيع المستوى من وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين سيزور اقليم كردستان في الأسبوع المقبل، فيما لفت إلى أن الوفد سيعطي انذارًا نهائيًا للأحزاب الحاكمة من أجل حل مشاكل قوات البيشمركة وتوحيدها.وقال المصدر المسؤول : ان “الضغوطات الأمريكية بدأت بالإزدياد على حكومة الإقليم خلال الآونة الأخيرة”، وسيصل وفد رفيع المستوى من الدفاع والخارجية الأمريكيتين إلى كردستان في الأسبوع المقبل لمناقشة ومعالجة مشاكل عدم توحيد قوات البيشمركة حتى الآن”.وبحسب المصدر، فإن” قائد قوات التحالف الدولي ماتيو ماركفارلن أبلغ رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني في لقائه معه الأمس بأن بلاده ستوقف الدعم العسكري واللوجستي للبيشمركة في حال لم تتوحد صفوفها واستمرار المشاكل الحالية فيها.والجدير بالذكر أن اقليم كردستان بدأ فعليًا بخطوات توحيد قوات البيشمركة وفصلها عن القيادة الحزبية وجعلها تحت أمرة وزارة البيشمركة بعد أن قام بدمج عدة ألوية مشتركة من قوات 70 التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني وقوات 80 التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، إلا ان العديد من الألوية العسكرية مازالت تعمل تحت التوجيهات الحزبية بعيدًا عن الأوامر العسكرية الحكومية.

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