مصدر حكومي كردي:السوداني أرسل(171) مليار دينار لحكومة الإقليم

مصدر حكومي كردي:السوداني أرسل(171) مليار دينار لحكومة الإقليم
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة بحكومة إقليم كردستان،الثلاثاء، عن إرسال الحكومة الاتحادية لدفعة جديدة من اموال الاقليم.وقال المصدر ، إن “الحكومة الاتحادية ارسلت مبلغ قدره 171 مليار دينار إلى الإقليم ضمن مستحقات الفلاحين لعام 2023”.وأضاف أن “المبلغ موزع على السليمانية 77 مليار و374 مليون دينار، وأربيل بواقع 51 مليار و186 مليون دينار، ودهوك بواقع 38 مليار و963 مليون دينار”.وبين أنه “سيتم توزيع المبالغ على الفلاحين بعد اكتمال الإجراءات القانونية والإدارية”.وفي ايلول الماضي، اكد القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد، في تصريحات صحفية، إن “إقليم كردستان وبعد موافقة مجلس الوزراء على ارسال 700 مليار دينار ولمدة ثلاثة أشهر، يكون قد تسلم 4 تريليون و600 مليار دينار من الحكومة الاتحادية”.وأضاف، أن “هذه الأموال تم ارسالها الى حكومة كردستان على شكل قروض، تصرف من قبل المصارف الحكومية المتواجدة في بغداد وهما كل من الرافدين والرشيد”.وبشأن طريق إعادة المبلغ لبغداد، بين وفا، أن “حصة إقليم كردستان من الموازنة المالية تبلغ 16 تريليون دينار ونصف، اي ما يكفي لتصفية حسابات كردستان مع الحكومة الاتحادية”، مبيناً أن “بغداد ومهما أرسلت من قروض، فإن ارجاعها سهل جداً”.يذكر ان ارسال المبالغ من قبل السوداني للإقليم خلافا لقانون الموازنة الذي ينص على تسليم إيرادات بيع 400 الف برميل نفط يوميا إلى الخزينة الاتحادية + 50% من إيرادات المنافذ والضرائب والرسوم ولكن حكومة البارزاني لم ولن تلتزم بذلك جراء ضعف السوداني وتمسكه بالكرسي على حساب العراق.

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