مصدر حكومي كردي:صرف(4) مليارات دينار رواتب لنواب برلمان الإقليم غير الشرعي

مصدر حكومي كردي:صرف(4) مليارات دينار رواتب لنواب برلمان الإقليم غير الشرعي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في وزارة المالية في حكومة اقليم كردستان، عن صرف نحو أربعة مليارات دينار، خلال الـ 6 أشهر الماضية لاعضاء برلمان كردستان/ الدورة الحالية.وأشار المصدر ، الى ان الصرف “بعد ان اقرت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية تمديد الدورة الخامسة الحالية”.ولفت الى ان “هناك مطالبات بإسترجاع الرواتب المدفوعة لأعضاء برلمان الإقليم لكن هناك توجهاً سياسياً بالتكتم على هذا الأمر”.وعد المصدر “استرجاع المليارات الأربعة صعب جداً في الوقت الحالي”.وأوضح انه “وبهذه المليارات الأربعة يمكن تقديم الخدمات لمواطني الإقليم ومنها معالجة الطرق الرئيسة التي توصف بطرق الموت في الإقليم لاسيما بمحافظة السليمانية وكذلك تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية للكثير من المستشفيات التي تعاني من أزمة بعدم توفر الأدوية مثل مستشفى (هيوا) الخاص بأمراض السرطان في السليمانية”.يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا في بغداد أصدرت قرارا في 30 أيار الماضي بعدم قانونية تمديد عمر الدورة الحالية لبرلمان كردستان والذي تنتهي نهاية العام الماضي وتم تمديدها الى نهاية العام الحالي.

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