مصدر حكومي كردي:مفوضية الانتخابات رفضت إجراء انتخابات لبرلمان الإقليم في العام الحالي

مصدر حكومي كردي:مفوضية الانتخابات رفضت إجراء انتخابات لبرلمان الإقليم في العام الحالي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مسؤول في حكومة إقليم كردستان، الثلاثاء، عن فشل جميع محاولات رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ومسؤولة بعثة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، الخاصة بإقناع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق لإجراء انتخابات برلمان كردستان في هذا العام.وبحسب ما قاله المصدر، فإن بارزاني وبلاسخارت “حاولا كثيرًا خلال تواصلهما في الأيام الماضية إقناع المفوضية الاتحادية لإجراء انتخابات برلمان كردستان خلال العام الجاري، لكن جميع المحاولات بائت بالفشل برفض المفوضية هذا الطلب”.ويؤكد المصدر، إن بلاسخارت اقترحت تأجيل الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات في هذا العام، وأن تجرى بدلا عنها انتخابات برلمان الإقليم تحت ذريعة أن تأجيل انتخابات مجالس المحافظات لا يسبب بأي فراغ دستوري أو قانوني، بخلاف الإقليم فإن عدم وجود برلمان فيه سيخلق فراغًا قانونيًا ودستوريًا فيه”. وأوضح، إن مفوضية الإنتخابات رفضت مقترح بلاسخات بتأكيدها على ضرورة إجراء الانتخابات المحلية في هذا العام دون تأجيلها، بالإضافة إلى صعوبة إجراء انتخابات برلمان كردستان في هذا العام”.

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