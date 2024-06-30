مصدر حكومي كردي:وزارة المالية الاتحادية ستصرف رواتب القوات الأمنية في الإقليم بعد تدقيق”الكودات”

مصدر حكومي كردي:وزارة المالية الاتحادية ستصرف رواتب القوات الأمنية في الإقليم بعد تدقيق”الكودات”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في وزارة المالية بحكومة إقليم كردستان، اليوم الأحد (30 حزيران 2024)، تفاصيل صرف رواتب القوات الأمنية في الإقليم.وقال المصدر ، إنه “تم إرسال “الكوادات” الخاصة بالقوات الأمنية من البيشمركة وجهاز أمن الإقليم والأجهزة الاستخبارية وقوات الزيرفاني إلى وزارة المالية الاتحادية في بغداد”.وأضاف أن “وزارة المالية أكدت أنها ستقوم بتدقيق المعلومات للشهر الخامس والسادس، ووعدت بإرسالها دفعة واحدة خلال الأيام المقبلة، ليتم صرف راتبين للقوات الأمنية في الإقليم”. 

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