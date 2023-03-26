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حزب طالباني:حزب بارزاني يتعامل مع الخارج بالكذب والنفاق وهو أساس فشل الإقليم
رئاسة الإقليم تحدد موعداً لإجراء انتخابات الإقليم
مصدر:أوامر عليا بإجراء جرد شامل لأملاك رئيس ديوان الوقف السني الأسبق
مستشار السوداني:على الحكومة تعديل الدستور
ائتلاف المالكي:السيستاني مع تمرير قانون الانتخابات بنظام “سانت ليغو”..واليوم التصويت عليه
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بوتين:لايوجد تحالف عسكري مع الصين وأمريكا تسعى لتشكيل “ناتو” عالمي
غوتيريش يدعو المجتمع الدولي إلى إتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة نقص مياه الشرب على مستوى العالم
روسيا تعلن عن إطلاق قمرا صناعيا عسكريا إلى الفضاء
سوريا:مطار حلب خارج الخدمة بعد الضربة الإسرائيلية
البيت الأبيض يبحث مع الصين إمكانية قيام وزيرتين أمريكيتين بزيارة بكين
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حزب طالباني:حزب بارزاني يتعامل مع الخارج بالكذب والنفاق وهو أساس فشل الإقليم
مصدر حكومي كردي:70% من سكان الإقليم لم يستلموا النفط الأبيض لفساد حكومة مسرور
خبير اقتصادي:1.5 مليار دولار حجم تعويض شركة “بوتاش” التركية للعراق
حزب كردي:الفساد في الإقليم وصل إلى أعلى مراحله
الموارد المائية تعلن عن إنضمام العراق رسميا إلى اتفاقية هلسنكي للحماية المائية العابرة للحدود
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وكالة فرنسية:أمريكا حوّلت العراق إلى دولة فاشلة تحت الحكم الإيراني الميليشياوي
هل تستطيع الحكومة ضبط السلاح المنفلت بوجود ميليشيا الحشد الشعبي؟!
التعديلات الدستورية تكريسا للطائفية والمحاصصة والفساد والتخلف ومزيدا من الصلاحيات للخونة
القضاء الولائي لايحاسب المالكي
تقرير دولي:مكافحة الفساد في العراق عبارة عن ” نكتة”
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السوداني في تركيا لدعم اقتصادها مقابل استمرارها بقطع المياه عن العراق!
قادة أمريكان:قواتنا لن تنسحب من العراق نهائياً
برلمان الإطار الإيراني يصوت على (7) مواد من أصل(15) ضمن قانون الانتخابات المرفوض من قبل الشعب
وزير الداخلية يشكل لجنة لإجراء الفحص الطبي على منتسبي الوزارة لكشف متعاطي المخدرات
لأنه يكشف فسادهم ..الحلبوسي ينقل النائب المستقل السلامي من لجنة النزاهة إلى الزراعة
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- اذاعة INN