مصدر حكومي كردي:70% من سكان الإقليم لم يستلموا النفط الأبيض لفساد حكومة مسرور

مصدر حكومي كردي:70% من سكان الإقليم لم يستلموا النفط الأبيض لفساد حكومة مسرور
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مسؤول في حكومة إقليم كردستان، الاحد، عن فساد في وزارة الثروات الطبيعية التابعة لحكومة الإقليم، يتعلق بتوزيع مادة النفط الأبيض إلى المواطنين، فيما أشار إلى أن 70% منهم لم يستلم حصته حتى الآن رغم انتهاء فصل الشتاء.وقال المصدر، إن “وزارة الثروات الطبيعية في حكومة كردستان بدأت بتوزيع مادة النفط الأبيض على المواطنين في الإقليم بتاريخ 20 أكتوبر من عام 2022 لغاية 20 آذار 2023، وبعد خمسة أشهر من توزيع النفط وزرعت فقط النفط الأبيض على 383 ألف عائلة في الإقليم من مجموع مليون و290 ألف عائلة أي بنسبة 29.7 من مجموع سكان الإقليم”.وأضاف أنه “مع قرب انتهاء فصل الشتاء وموجات البرد في كردستان لم يستلم حتى الآن نحو 70 بالمائة من سكان الإقليم مادة النفط الأبيض”، مبينا انه “في وقت كانت حكومة الإقليم توزع النفط على المواطنين بـ103 ألاف دينار عراقي، الا انه في ذروة البرد وصل سعر البرميل الواحد في كردستان الى نحو 300 ألف دينار في السوق السوداء”.وأشار الى أن “محافظة أربيل حصلت على نسبة 45% من مجموع النفط الموزع على المواطنين في كردستان بمعدل 174 ألف عائلة، والسليمانية 31 بالمائة بعدل 120 ألف عائلة استلمت النفط، وفي دهوك 85 ألف عائلة استملت النفط، في الوقت الذي تبلغ الكثافة السكانية للسليمانية أكثر من الكثافة السكانية في أربيل ودهوك”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *