مصدر حكومي يكشف عن الوزراء الذين أحيلوا للقضاء بتهمة الفساد

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مقرب من الأمانة العامةً لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، عن أسماء الوزراء الأربعة الذين أُحيلوا إلى القضاء بتهم تتعلق بوجود شبهات وضعف في الأداء الوزاري، مرجّحا شمول وزارات أخرى بالإجراءات ذاتها خلال الفترة المقبلة.وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ، إن “الوزراء الذين أُحيلوا إلى القضاء هم وزير الدفاع، ووزير الكهرباء، ووزير الصناعة ووزير الثقافة، نتيجة شبهات وأداء غير مُرضٍ”.وأضاف أن “هناك احتمالًا كبيرا بأن يشمل القرار وزارات أخرى أيضا، أبرزها وزارة النقل ووزارة الشباب والرياضة، بسبب ضعف الأداء الإداري وعدم تنفيذ مفردات البرنامج الحكومي المرسوم لهما”.وكان رئيس مجلس الوزراء قد أعلن، يوم أمس السبت، إحالة أربعة وزراء إلى القضاء، موضحا أن الخطوة جاءت بعد رصد مؤشرات سلبية وشبهات تتعلق بأدائهم، دون أن يكشف حينها عن الأسماء

