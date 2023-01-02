مصدر حكومي:(48) مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف الأحزاب الفاسدة خلال 2022

مصدر حكومي:(48) مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف الأحزاب الفاسدة خلال 2022
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال عام 2022 أكثر من 48 مليارا دولار إلى مصارف الأحزاب الفاسدة.وذكر مصدر حكومي مسؤول، أن البنك المركزي باع خلال 12 شهرا من العام الماضي 2022 في الايام التي فتح فيها مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 48 مليارا و509 مليونا و271 الفا دولارا الى مصارف الاحزاب الفاسدة معظمها ذهبت لحسابات شخصية في الخارج والى دعم الاقتصاد الإيراني بطرق ملتوية، وبمعدل بلغ 4 مليارات و42 مليونا و439 الف دولار شهريا.واضاف ؛ ان اكثر المبيعات كانت في شهر حزيران حيث بلغت 5 مليارات و300 مليون و417 ألفاً، فيما كانت اقل المبيعات في شهر كانون الاول حيث بلغت مليارين و409 ملايين و116 ألف دولار.واشار الى ان هذه المبيعات توزعت ما بين حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية بوثائق لاتتطابق مع نوع وحجم المستورد، وما بين البيع النقدي للمصارف فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 دينار عراقي لكل دولار.

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