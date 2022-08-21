مصدر دبلوماسي:العراق يشارك في قمة مدينة العلمين المصرية

مصدر دبلوماسي:العراق يشارك في قمة مدينة العلمين المصرية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، أن مصر تستضيف غدا الاثنين قمة تجمع قادة مصر والعراق والأردن والإمارات وقطر، في مدينة العلمين المصرية.وقال المصدر الدبلوماسي، “إن مدينة العلمين المصرية، ستستضيف غدا الاثنين، قمة تجمع قادة مصر والعراق والأردن والإمارات وقطر”.وبين أن القمة ستكون على مستوى رفيع، وستبحث قضايا الاقتصاد والطاقة والسياسة والأمن بالمنطقة.ومنذ قليل، وصل رئيس الإمارات محمد بن زايد إلى مطار مدينة العلمين في مصر حيث كان في استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وحسب بيان الرئاسة المصرية، تبادل الزعيمان الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمي والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية.كما بحث الجانبان أيضا مسارات التعاون الثنائي والفرص العديدة الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب تعزز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية التي تدعم تطلعاتهما نحو تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لشعبيهما.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *