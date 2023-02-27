مصدر دبلوماسي:غوتيريش سيزور العراق الأربعاء المقبل

مصدر دبلوماسي:غوتيريش سيزور العراق الأربعاء المقبل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر دبلوماسي، اليوم الاثنين، عن موعد زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الى العراق.وقال المصدر ، إن “الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سيزور العراق يومي الاربعاء والخميس المقبلين”.وأضاف أن “الزيارة ستكون في مقدمتها الى العاصمة بغداد للقاء الرئاسات الثلاثة في البلد، ثم يتوجه بعدها الى إقليم كردستان”.

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