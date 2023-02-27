مصدر دبلوماسي:غوتيريش سيزور العراق الأربعاء المقبل

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مجلس النواب يشكل لجنة لاختيار أعضاء مفوضية حقوق الإنسان بحسب المحاصصة
ائتلاف المالكي:قانون “سانت ليغو”ضمان فوز الإطار الشيعي في الانتخابات القادمة
المياه النيابية:الإقليم ينشئ سدود بدون موافقة الحكومة الاتحادية
المحكمة الاتحادية تقرر حق العراقيين بالتملك دون تمييز بجميع أنحاء البلاد
منظمة الطيران المدني الدولي تدعو حكومة السوداني إلى الالتزام بالمعايير الدولية
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المياه النيابية:الإقليم ينشئ سدود بدون موافقة الحكومة الاتحادية
منظمة الطيران المدني الدولي تدعو حكومة السوداني إلى الالتزام بالمعايير الدولية
مصدر سياسي إطاري:زعماء الإطار “اتفقوا”على موازنة 2023
وزير الصحة:نعمل على تطبيق قانون الضمان الصحي وإكمال المستشفيات وتشغيلها بمشاركة القطاع الخاص الأجنبي
هايلي تجدد تأكيدها على أنها لن تمنح العراق سنتا واحدا إذا فازت بالرئاسة الأمريكية لكونه تحت الحكم الإيراني
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التعديلات الدستورية تكريسا للطائفية والمحاصصة والفساد والتخلف ومزيدا من الصلاحيات للخونة
القضاء الولائي لايحاسب المالكي
تقرير دولي:مكافحة الفساد في العراق عبارة عن ” نكتة”
الجواز الدبلوماسي العراقي في خدمة الميليشيات وعارضات الأزياء
الأحزاب الكردية المعارضة:تمديد عمر برلمان الإقليم من قبل حزب بارزاني سيؤدي إلى تفككه
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- متابعات خاصة
الرئاسات الثلاث لا تحترم القوانين التي تشرعها وتعيين المستشارين ترضية سياسية
العراق دولة أسيرة بيد إيران
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
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سلامي للولائي العباسي:لاحدود بين العراق وإيران!
الولائي العباسي يشكر إيران لدفاعها عن العراق!!
نواب:حكومة السوداني واهنة لاتستطيع مفاتحة إيران وتركيا بشأن حصة العراق المائية
بالوثائق..الخارجية:إيران لاتحترم القوانين الدولية ولا علاقات الجوار ومصرّة على قطع المياه عن العراق
وزير الخارجية:سنحقق كل ما تريده إيران في العراق والمنطقة والعالم
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- اذاعة INN