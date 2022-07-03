مصدر دبلوماسي:مراسل إيران الكاظمي سيصل السعودية اليوم

مصدر دبلوماسي:مراسل إيران الكاظمي سيصل السعودية اليوم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر دبلوماسي خليجي في العاصمة السعودية الرياض أنه من المرتقب أن يصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأحد إلى مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر للقاء  ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وكبار المسؤولين السعوديين.ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المصدر، إن الكاظمي “سيطلع القيادة السعودية على نتائج زيارته مؤخرا إلى إيران وموقف طهران من أجندة المفاوضات مع الرياض وبما يمهد للارتقاء بمستوى محادثات الطرفين للوصول إلى حل نقاط الخلاف بين البلدين وبالتالي إعادة العلاقات الدبلوماسية كاملة بينهما”.واضاتف أن “تجاوب طهران مع المطالب السعودية وفي مقدمها الكفّ عن التدخل في الشؤون الداخلية العربية واستمرار خلق اذرع لها في تلك الدول ما يهدد أمن واستقرار المنطقة واثبات ذلك عمليا أمر من شأنه قيام علاقات سليمة وصحيحة قائمة على الاحترام المتبادل وبما يعود بالنفع على مصالح شعوب المنطقة ورفاهيتها وتقدمها في شتى المجالات”.ومن المتوقع أن ينقل الكاظمي الى القيادة السعودية موقف طهران من اجندة المفاوضات مع الرياض، ما قد يمهد لحلّ نقاط الخلاف بين البلدين، وبالتالي إعادة العلاقات الدبلوماسية كاملة بينهما”.يذكر ان الكاظمي فيلي من أصول إيرانية.

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