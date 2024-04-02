مصدر دعوجي: الإطار يرفض إجراء انتخابات مبكرة

مصدر دعوجي: الإطار يرفض إجراء انتخابات مبكرة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- نفى مصدر قيادي بائتلاف دولة القانون ، الثلاثاء ، تبني ائتلافه طرح موضوع إجراء انتخابات مبكرة وتعديل قانون الانتخابات.وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ، ان ” اجراء انتخابات مبكرة وتعديل قانون الانتخابات ليس من متبنيات الائتلاف “. واضاف ن أن الإطار يرفض إجراء  انتخابات مبكرة  بل يدعم حكومة السوداني لولاية ثانية.

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