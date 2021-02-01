مصدر رياضي:العراق يبحث عن إقامة مباراة ودية بعد اعتذار اذربيجان

مصدر رياضي:العراق يبحث عن إقامة مباراة ودية بعد اعتذار اذربيجان
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر رياضي، الاثنين، عن تحركات للهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة من اجل إقامة مباراة ودية لمنتخبنا الوطني مع احدى المنتخبات بعد اعتذار اذربيجان.وقال المصدر، في حديث ، ان “المنتخب الاذربيجاني بعث رسالة الى الهيئة التطبيعية، اعتذر فيها عن مواجهة اسود الرافدين، بسبب انتشار فيروس كورونا في الامارات التي يعسكر بها منتخبنا الوطني”.واضاف، ان “العراق يبحث عن إقامة مباراة ودية مع إحدى المنتخبات تحضيرا لجولة التصفيات المزدوجة المقبلة اواخر الشهر الجاري”.هذا ويعسكر منتخبنا الوطني في مدينة دبي بدولة الامارات بإطار استعداداته للتصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، والمقررة للفترة بين الـ 12 و الـ 21 من شباط الجاري.ويحتل العراق صدارة مجموعته في التصفيات الاسيوية التي تضم كل من ايران والبحرين وهونغ كونغ وكمبوديا.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *