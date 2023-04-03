مصدر رياضي:المنتخب الوطني العراقي سيواجه منتخبي تشيلي وإسبانيا في شهر حزيران المقبل

مصدر رياضي:المنتخب الوطني العراقي سيواجه منتخبي تشيلي وإسبانيا في شهر حزيران المقبل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر رياضي مطلع، عن عزم اتحاد الكرة، إقامة وديتين للمنتخب الوطني من العيار الثقيل.وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان “الإتحاد العراقي لكرة القدم، قدم طلباً رسمياً لمواجه منتخب إسبانيا ودياً في شهر حزيران المقبل في العاصمة مدريد”.وأشار الى، ان “مدرب المنتخب كاساس سيلعب دوراً كبيراً في تأمين المباراة مستغلاً علاقته الطيبة بمسؤولي الإتحاد الاسباني”.ونوه المصدر الى، انه “اذا ما تم تأمين المباراة فأن العراق سيواجه منتخبي تشيلي واسبانيا خلال أسبوع واحد”.وكان المنتخب الوطني، قد لعب ودياً أمام مضيفه المنتخب الروسي الأسبوع الماضي وانتهت بفوز الأخير بهدفين دون رد.

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