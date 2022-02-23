مصدر رياضي:المنتخب الوطني مهدد بفقدان أبرز لاعبيه

مصدر رياضي:المنتخب الوطني مهدد بفقدان أبرز لاعبيه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بات المنتخب الوطني بكرة القدم، مهدداً بفقدان ابرز عناصره بسبب تزوير الاعمار.وقال مصدر في اتحاد الكرة، إن “اتحاد الكرة يعاني من مشكلة تزوير اعمار اللاعبين بسبب التلاعب بجوازات السفر وعدم القدرة على تجديد جوازات السفر”.وتابع ان “اتحاد الكرة رفض التدخل، بأي شكل من الأشكال، في التوسط لمعالجة المشاكل الإدارية لعدد من لاعبي المنتخب الوطني، على خلفية عدم تجديد جوازات سفرهم”.يذكر ان عدد كبير من اللاعبين يواجهون مشكلة تزوير العمر الحقيقي.

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