مصدر رياضي:تغريم رئيس نادي الديوانية (5) ملايين دينار

مصدر رياضي:تغريم رئيس نادي الديوانية (5) ملايين دينار
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، ان الهيئة فرضت غرامة مالية على رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي.وقال المصدر ، إن “لجنة الانضباط اطلعت على تصريحات رئيس نادي الديوانية وانتقاده للحكام بشكل علني بعد مباراة الكرخ في الدوري الممتاز”.واوضح ان “اللجنة قررت فرض غرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار على العنكوشي بسبب تصريحاته الاعلامية وتوجيه انذار بمضاعفة العقوبة في حال تكررت التصريحات”.يذكر ان العنكوشي وجه انتقاداً حاداً لحكم مباراة فريقه امام الكرخ بعدما اشهر بطاقتين حمراوين بوجه لاعبي الديوانية. 

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