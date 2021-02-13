مصدر رياضي:محاولة لإقناع حسين سعيد بالترشح لرئاسة اتحاد كرة القدم العراقية

مصدر رياضي:محاولة لإقناع حسين سعيد بالترشح لرئاسة اتحاد كرة القدم العراقية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر رياضي مطلع، السبت، عن تحركات يقودها رئيس الهيئة التطبيعية إياد بنيان، ورئيس الاتحاد السابق عبد الخالق مسعود، من أجل اقناع النجم الدولي السابق حسين سعيد بالترشح لرئاسة اتحاد كرة القدم العراقي.وأفاد المصدر في حديث ، أن “اياد بنيان وعبد الخالق مسعود اجتمعا مع رئيس اتحاد الكرة الأسبق حسين سعيد، في العاصمة القطرية الدوحة، على خلفية حضورهم نهائي كاس العالم للاندية، من أجل اقناع بالترشح لرئاسة اتحاد الكرة”.وأضاف المصدر، انه “تم خلال اجتماع الأطراف المذكورة مناقشة خارطة طريق وتحديد موعد انتخابات الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم”.وبين، أن” تحركات الهيئة التطبيعية اقنعت حسين سعيد بالعودة للعراق ليرشح على منصب رئاسة الاتحاد”، لافتا إلى أن”الايام المقبلة ستشهد تواجد الكابتن حسين سعيد في بغداد لغرض الإعلان عن ترشحه لرئاسة الاتحاد”.

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