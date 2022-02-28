مصدر سياسي:أردوغان قال للحلبوسي والخنجر”لايجوز تعيين محافظ نينوى دون العودة إلى تركيا”!

مصدر سياسي:أردوغان قال للحلبوسي والخنجر”لايجوز تعيين محافظ نينوى دون العودة إلى تركيا”!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي سني، الاثنين، عن تفاصيل لقاء رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان، مبينا ان الاخير كان ممتعضا بسبب خلاف الطرفين على منصب محافظ نينوى دون العودة لتركيا.وقال المصدر ، إن “خلافات نشبت مؤخرا بين الحلبوسي والخنجر بعد مطالبة الأخير بمنصب محافظ نينوى كونه دعم الحلبوسي بتولي منصب رئيس مجلس النواب”.واضاف ان “الخلاف اتسع بين الطرفين سيما مع وجود اطراف سياسية سنية قوية باتت تتجه لتشكيل تحالف سياسي جديد”، مبينا أن “اغلب قوى هذا التحالف ستكون من محافظة نينوى وفي مقدمتهم خالد العبيدي واحمد الجبوري ومحمد عبد ربه ”.واشار الى ان “اردوغان ومدير الاستخبارات التركي استدعى الحلبوسي والخنجر بشكل عاجل وابلغهما بامتعاضه الشديد من الصراع بين الطرفين وترك منصب المحافظ لاطراف سياسية أخرى، فضلا عن ابلاغهما بضرورة الابقاء ضمن التحالف الثلاثي لتشكيل الحكومة المقبلة”.

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