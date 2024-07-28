مصدر سياسي:أكثر من مليون عامل أجنبي يعملون في العراق بشكل غير قانوني

مصدر سياسي:أكثر من مليون عامل أجنبي يعملون في العراق بشكل غير قانوني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر سياسي، اليوم الاحد (28 تموز 2024)، مساهمة العمالة الأجنبية بتفاقم ازمة البطالة في العراق.وقال المصدر، انه “بما لا يقبل الشك فأن العمالة الأجنبية ساهمت بشكل كبير وخطير في تفاقم ازمة البطالة في العراق واثرت سلبا على إيجاد الكثير من فرص العمل للشباب العراقي العاطل عن العمل، وهذا الامر لا يقتصر على العاصمة بغداد، لكن ربما تكون هي الأكثر تأثرا بهذا الامر”.وبين ان “الحكومة العراقية وراء تلك الأزمة في مقدمتهم الفاسد الفاشل وزير العمل الذي أضر بالاقتصاد العراقي وزاد من حجم البطالة في العراق إلى أكثر من 13 مليون عاطل وأضاف، أن اغلب تلك العمالة تكون بصورة غير شرعية وغير قانونية بحجة الزيارة إلى كربلاء اوطريق عصابات الحشد الشعبي بالاتفاق مع وزير العمل ، وبحسب آخر الإحصائيات؛ يعمل في العراق أكثر من مليون عامل أجنبي، غالبيتهم العظمى من العمال غير الشرعيين وليس لديهم سجلات، ومن بين هؤلاء، لا يملك سوى 71 ألف عامل تصاريح عمل، أو 7.1 في المائة فقط. وبحسب الاحصائيات، فإن أكثر من 900 ألف عامل أجنبي، أي 92.9 بالمئة، يعملون بشكل غير قانوني في العراق.

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