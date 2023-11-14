مصدر سياسي:أموال العراق المسروقة أنتقلت إلى أكثر من 20 دولة

مصدر سياسي:أموال العراق المسروقة أنتقلت إلى أكثر من 20 دولة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، الثلاثاء، انتقال أموال الفساد المهربة من العراق الى 20 دولة حليفة لامريكا. واضاف المصدر،ان “مستوى الفساد في مؤسسات الدولة العراقية كبيرة لكن سجل معدلات غير مسبوقة في حكومة السوداني التي تورطت بملفات فساد كثيرة”.واضاف،ان “الاموال المنهوبة وهي اموال سوداء انتقلت الى اكثر من 20 دولة من اجل تهريبها واجراء مايعرف بغسيل الاموال لافتا الى ان” مستوى تعاون الدول وبعضها عربي محدود جدا بالاضافة الى ان الملف يتضمن تعقيدات كبيرة في تعقب الاموال”.واشار الى ان “واشنطن هي الراعي الاكبر للفساد في العراق خاصة وانها لم تحرك ساكنا في كشف اين ذهبت مئات المليارات من الدولارات من اموال الشعب العراقي بعد 2003 رغم ان لديها مجسات في كل البنوك الدولية يمكنها من تحديد بوصلة الاموال بشكل مرن “.

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