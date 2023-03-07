مصدر سياسي:أوستن بحث مع السوداني ملف جرف الصخر الساقطة بيد الحرس الثوري وميليشيا الحشد

مصدر سياسي:أوستن بحث مع السوداني ملف جرف الصخر الساقطة بيد الحرس الثوري وميليشيا الحشد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الثلاثاء، أهداف زيارة وزير الدفاع الأميركي لويد اوستن الى العاصمة بغداد، فيما أشار الى أن ملف المعابر الحدودية وجرف الصخر من أبرزها. وقال المصدر، إن “زيارة اوستن الى بغداد تأتي لبحث قضية استهداف المصالح الأميركية في العراق والقواعد التابعة للتحالف الدولي، فضلا عن ملف جرف الصخر وبادية السماوة والمعابر غير الرسمية التي تربط العراق بإيران وسوريا”. وفي وقت سابق كشفت وكالة “رويترز” الدولية، عن وصول وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن الى بغداد، بزيارة قالت انها “غير معلنة” وتهدف لابلاغ السلطات العراقية بموقف واشنطن في الذكرى العشرين على الغزو الأمريكي عام 2003.وقالت الوكالة في تقرير ، أن مسؤولا أميركيا اشترط عدم الكشف عن هويته، أكد أن” الهدف من زيارة اوستن الى بغداد هي ابلاغ السلطات العراقية بأنها باقية في العراق”، مبينا أن “هذا ما سيسمعه العراقيون منه”. وتابع أن “الوزير الأمريكي سيبلغ الحكومة في بغداد بأن واشنطن ليست مهتمة فقط بالجانب العسكري، لكنها ترغب بشكل كبير بإقامة شراكة استراتيجية كاملة مع الحكومة العراقية”، على حد تعبيره.

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