مصدر سياسي:إقالة العزاوي من رئاسة الوقف السنّي بتهمة الإرهاب والفساد

مصدر سياسي:إقالة العزاوي من رئاسة الوقف السنّي بتهمة الإرهاب والفساد
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع ، إن “تحالف العزم كان يخطط لانهاء تكليف عبد العزاوي من منصبه كرئيس لديوان الوقف السني وهو واثق من القرار الصادر من المحكمة الاتحادية ما جعله يتقدم بخطوة نحو تكليف عثمان الجحيشي وكيلا للوقف”.واضاف ان “الجحيشي هو من سيتولى مهام رئاسة الوقف وهو قيادي في تحالف العزم ما يجعل رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر اكثر امتعاضا من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الذي دعم سعد كمبش في شكواه ضد العزاوي”، مشيرا الى أن “تلك التطورات جعلت تحالف عزم في حالة غير مسبوقة من الترقب والارتياح”.وقال محمد مجيد الساعدي محامي رئيس الوقف السني السابق سعد كمبش في تصريح ، إن “المحكمة الاتحادية فاتحت هيئة النزاهة وتأكدت من وجود قضايا وملفات فساد ضد عبد الخالق العزاوي”، مبينا أن “المحكمة فاتحت ايضا محكمة تحقيق ديالى التي ابلغتها بوجود مذكرة قبض صادرة بحق العزاوي بموجب المادة 4 إرهاب، فضلا عن دعوى أخرى بالإرهاب ضده مغلقة في محكمة الرصافة”.وأضاف الساعدي، أن “من الأدلة الأخرى التي قادت لاقالة العزاوي هو عدم جواز التعيينات خلال فترة حكومة تصريف الاعمال”، مشيرا الى أنه “مع توفر هذه الملفات والأدلة رأت المحكمة الاتحادية بأن العزاوي لا يصلح لإدارة ديوان الوقف السني”. 

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