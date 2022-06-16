مصدر سياسي:إلغاء ميليشيا الحشد على طاولة مباحثات بايدن الخليجية

مصدر سياسي:إلغاء ميليشيا الحشد على طاولة مباحثات بايدن الخليجية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر سياسي مطلع، الخميس، على أن المرحلة المقبلة  ستكون خطرة في العراق، مبينا ان الرئيس الاميركي جو بايدن سيطرح ضرورة إلغاء ميليشيا الحشد الشعبي  في العراق خلال زيارته الى السعودية.وأضاف، إن “زيارة الرئيس الاميركي جو بايدن القادمة للسعودية ستبحث إلغاء الحشد لأنه اس خراب ودمار العراق وعدم استقراره  بهدف رسم خارطة جديدة في المنطقة”.واضاف ان “المتغيرات القادمة في العراق والمنطقة أخطر من مرحلة داعش سيما بعد وصول السفيرة الاميركية وهي تحمل صلاحيات رئاسية غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين واشنطن وبغداد”.وأشار المصدر الى ان “السفيرة سترسل الى الكونغرس نهاية الشهر الجاري ثلاث مقترحات من أجل تعديل الوضع في العراق ضمن الرؤية الأميركية “.

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