مصدر سياسي:إنضمام نائبين إلى حزب الحسم

مصدر سياسي:إنضمام نائبين إلى حزب الحسم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر سياسي مطلع، الأربعاء، بانضمام نائبين في مجلس النواب العراقي إلى الحركة التي يتزعمها وزير الدفاع ثابت العباسي.وقال المصدر ، إن “النائب عن محافظة نينوى محمد نوري عبد ربه، أحد الأعضاء الأربعة لكتلة (الصدارة) بزعامة محمود المشهداني، انسحب من كتلته وانضم إلى حركة (حسم) بزعامة وزير الدفاع ثابت العباسي”.وأضاف أن “النائب المستقل عن محافظة نينوى نايف الشمري، انضم هو الآخر إلى حركة العباسي”.وأعلنت كتلة “الصدارة” البرلمانية بزعامة محمود المشهداني في 13 آيار/ مايو الجاري، الانضمام لتحالف “تقدم” بقيادة محمد الحلبوسي، وتضم كتلة “الصدارة” أربعة نواب وهم محمود المشهداني، وطلال الزوبعي، وخالد العبيدي، ومحمد نوري عبدربه.

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