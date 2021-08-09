مصدر سياسي:إيران تتوسط لحل الخلاف بين بافل ولاهور

مصدر سياسي:إيران تتوسط لحل الخلاف بين بافل ولاهور
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي كردي، الاثنين، عن دخول إيران على خط الوساطة بين الرئيسين المشتركين للاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي.وقال المصدر، إن في “يوم أمس عقد اجتماع ضم رئيس الجمهورية والقيادي البارز في الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح وعددا من قادة الاتحاد الوطني وبحضور بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي، بعد الخلافات الأخيرة التي حدثت بينهم”.وأضاف أن “إيران أجرت اتصالات مختلفة مع الرئيسين واستطاعت تقريب وجهات النظر بين الطرفين”، كاشفا عن “وجود تقارب آخر للخروج من الأزمة التي عصفت بالاتحاد الوطني وكادت أن تسبب بتوتر المشهد الأمني في عموم مدينة السليمانية”.

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