آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
مصدر سياسي:إيران من خلال الإطار من تحسم رئيس البرلمان المقبل
نزوح النساء الشيعيات إلى الإقليم بسبب المدونة الشيعية الخارجة عن الإسلام والأخلاق والقيم الاجتماعية
وكالة دولية:المصارف العراقية ضمن فئة (-B) عالية المخاطر
مصدر سياسي:السوداني وافق على التطبيع مع إسرائيل
حزب الدعوة: لاسيادة ولاكرامة للعراق في ظل حكومة السوداني
- عربية ودولية
ترامب:نتنياهو وافق على خطة السلام في غزة لأنها الفرصة الأخيرة له
بوتين:تزويد أمريكا أوكرانيا بصواريخ توماهوك يهدد بتدمير العلاقات بين البلدين
حماس تعلن استعدادها لتنفيذ خطة ترامب للسلام في غزة
إسبانيا منزعجة من إسرائيل بعد اعتراضها أسطول الصمود
حماس تدرس خطة ترامب للسلام في غزة وموافقتها تعلن بعد أربعة أيام
- اراء ومقالات
لا نريد برلمان يشبه ( الأمم المتحدة ) من كثرة الجنسيات الأجنبية ؟ الانتخابات المقبلة .. لا نريد استغفالنا من جديد !
دولة بلا ملامح.. بين فشل الحكومات وفساد الأحزاب
بين الوقفة والدكّة: قراءة في ارتباك الرسالة السياسية لرئاسة الوزراء
انتفاضة تشرين تبقى خالدة في قلوب الشرفاء
الشباب روح العراق الجديد وصناع مستقبله
- اقتصادية
وكالة دولية:المصارف العراقية ضمن فئة (-B) عالية المخاطر
حكومة الإقليم تعلن استعدادها لتسليم بغداد 120 مليار دينار شهريا مقابل تزويد الإقليم بـ(1) تريليون و800 مليار دينار شهريا!!
إيران:العقوبات الدولية على بلادنا لاقيمة لها بوجود الخزينة العراقية
اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
السوداني يفتتح مجسرات الطلائع في بغداد
- رياضية
- تحقيقات
الفساد الكارثي في العراق السبب الرئيسي في عجزه المالي والاقتصادي
الانتخابات المقبلة ..التجديد لإبقاء العراق تحت الاحتلال الإيراني وسراق المال العام
الفشل الحكومي وراء تذبذب أسعار صرف الدولار والمواطن الخاسر الأكبر
نواب:السفراء الجدد جريمة بحق العراق وتجاوز على الدستور والقانون
بقاء أموال العراق في البنك الفدرالي الأمريكي أمان قانوني
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
ائتلاف المالكي:السوداني لن يحصل على الولاية الثانية
حكومة الإقليم تعلن استعدادها لتسليم بغداد 120 مليار دينار شهريا مقابل تزويد الإقليم بـ(1) تريليون و800 مليار دينار شهريا!!
إيران:العقوبات الدولية على بلادنا لاقيمة لها بوجود الخزينة العراقية
- اذاعة INN