مصدر سياسي:اجتماع أردوغان بزعماء الأحزاب السنّية يؤكد فعلا بأن العراق بلا سيادة

مصدر سياسي:اجتماع أردوغان بزعماء الأحزاب السنّية يؤكد فعلا بأن العراق بلا سيادة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي ،الثلاثاء، أن اجتماع الرئيس التركي مع زعماء الأحزاب السنية في العراق هو خزي وعار على البلد ويؤكد أن هذا البلد فعلا بلا سيادة ويدار من الخارج ، وأكد المصدر، أن إيران وأمريكا وتركيا وبعض إمارات الخليج  هي من تدير المشهد السياسي العراقي،  وتابع المصدر ،ان الاجتماع حضره كل الذين لديهم علاقات ممتازة مع إيران من محمد الحلبوسي، وخميس الخنجر، ومثنى السامرائي ورافع العيساوي، بالإضافة إلى آخرين.واضاف المصدر، ان الاجتماع جاء بموافقة من يدعي  بأحترام سيادة البلد الإطاري محمد السوداني وهو من قام بكل الإجراءات اللوجيستية للاجتماع”.وكشف المصدر، أن أردوغان طلب من الحاضرين حسم انتخاب رئيس البرلمان وعدم تعطيل ذلك ،بماذا يفسر ذلك؟؟ اليس التدخل بالشأن الداخلي وعدم احترام سيادة البلد جراء فشل وفساد وضعف من يقودون العراق اليوم.

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