مصدر سياسي:اجتماع بين المالكي والنواب “المستقلين الولائيين” لدعم تشكيل الحكومة التوافقية!

مصدر سياسي:اجتماع بين المالكي والنواب “المستقلين الولائيين” لدعم تشكيل الحكومة التوافقية!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي، اليوم الخميس، عن اجتماع بين ائتلاف دولة القانون والنواب “المستقلين الولائيين” .وأفاد المصدر، إن “اجتماعا عقد بمنزل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مع النواب المستقلين برئاسة النائب حسين عرب”.وأضاف، أن “الاجتماع ناقش تطورات المشهد السياسي والحلول المناسبة بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب”، مضيفاً أنه “تمت مناقشة ملف تشكيل الحكومة الجديدة في ظل التقارب الموجودة بين دولة القانون والنواب المستقلين”.وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد وضع يوم أمس الاربعاء، شرطاً واحداً أمام عودته الى العملية السياسية، مشيراً إلى أنه “لن يشترك بأي انتخابات يشارك فيها “الفاسدون”.وقال الصدر في لقاء مع نواب الكتلة الصدرية عقده في الحنانة بمحافظة النجف، “قررت الانسحاب من العملية السياسية حتى لا اشترك مع الفاسدين بأي صورة من الصور”، مضيفا “إذا شارك الفاسدون في الانتخابات المقبلة لن اشترك فيها”.وتابع الصدر، مخاطبا نواب الكتلة الصدرية المستقيلين، “إذا انزاح الفاسدين واشتركتُ في الانتخابات القادمة، فأنتم من ستمثلون الكتلة الصدرية مجدداً”.

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