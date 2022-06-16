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مصدر سياسي:الخنجر يعرض منصب رئيس البرلمان في المزاد
حزب بارزاني: الإطار سيدعم مرشحنا لرئاسة الجمهورية مقابل التحالف معه
المالية النيابية:إقرار موازنة 2022 مرهون بتشكيل الحكومة الجديدة
مصدر سياسي:اجتماع بين المالكي والنواب “المستقلين الولائيين” لدعم تشكيل الحكومة التوافقية!
النزاهة النيابية:س”نفتح”ملفات فساد البطاقة التموينية
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المالية النيابية:إقرار موازنة 2022 مرهون بتشكيل الحكومة الجديدة
النزاهة النيابية:س”نفتح”ملفات فساد البطاقة التموينية
المالية النيابية:قانون الأمن الغذائي تضمن التصويت على ١٠٠٠ درجة تعاقد لكل محافظة
نائب كردي:العائلة البارزانية دمرت الشعب الكردي بفسادها
نائب:تعطيل العمل في ميناء الفاو بتنسيق خارجي وداخلي
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العملية السياسية على حافة الخطر بعد الإستقالة الصدرية
العراق من إنتاج أكثر من (4)ملايين طن من القمح سنوياً إلى الإستيراد بسبب الفساد والفشل
فقدان 50% من خزين المياه والحكومة في سباتها تجاه إيران وتركيا
بقاء الكاظمي أحد سيناريوهات إنفراج الأزمة السياسية
بين تمرير المرشح لرئيس الجمهورية وحل مجلس النواب..الفوضى مستمرة
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