مصدر سياسي:اجتماع قريب بين الإطار والصدر لتوحيد البيت الشيعي

مصدر سياسي:اجتماع قريب بين الإطار والصدر لتوحيد البيت الشيعي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، أن “الاجتماع المرتقب سيعقد خلال أيام ويضم الصدر، وقيادات القوى الكردية والقوى السنية، مع قيادات الإطار التنسيقي”.ويأتي هذا الحراك، في أعقاب اجتماع التحالف الثلاثي، في الحنانة (مقر إقامة الصدر في النجف)، الذي ضم نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان وخميس الخنجر ومحمد الحلبوسي ، مع الصدر.وأن الاجتماع كان محاولة من الشركاء لحلحلة الخلاف بين الصدر والإطار التنسيقي، أي إعادة توحيد (البيت الشيعي)، حيث أبدى الشركاء الوسطاء (بارزاني والحلبوسي والخنجر) جملة من المقترحات لحلحلة الخلاف بين الأطراف الشيعية، لكن زعيم التيار الصدري بقي مصراً على مطالبه باستبعاد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ومرحباً بكل القوى الشيعية الأخرى.

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