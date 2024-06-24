مصدر سياسي:اجتماع لزعماء ائتلاف إدارة الدولة لبحث انعدام الخدمة الكهربائية !

مصدر سياسي:اجتماع لزعماء ائتلاف إدارة الدولة لبحث انعدام الخدمة الكهربائية !
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز، إن “قوى ائتلاف إدارة الدولة ستعقد اجتماعاً مساء اليوم الاثنين، في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد، لمناقشة ملف انتخاب رئيس البرلمان، وآخر التطورات على الساحة العراقية، ومنها ملف الطاقة الكهربائية”.وفشل البرلمان العراقي بانتخاب رئيس له رغم مضي 7 أشهر على عزل محمد الحلبوسي بقرار قضائي، نتيجة خلافات سياسية على المرشح البديل، في وقت لا يوجد موعد محدد لعقد جلسة مخصصة لحسم هذا الملف.هذا وتشهد البلاد، نقصاً كبيراً في ساعات تجهيز الكهرباء، طول شهر حزيران الجاري، ما تسبب الخروج في تظاهرات عارمة شهدتها مدنا عدة وسط وجنوب العراق.

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