مصدر سياسي:اجتماع مهم اليوم لقوى الإطار التنسيقي

مصدر سياسي:اجتماع مهم اليوم لقوى الإطار التنسيقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر  سياسي في الاطار التنسيقي، الاثنين، بان قوى الاطار، تعقد اجتماعا مهما مساء اليوم.وقال المصدر ، ان “الاجتماع لمناقشة التطورات السياسية بشان الانسداد السياسي ومواقف القوى السياسية والنواب المستقلين من مبادرة الإطار”.

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