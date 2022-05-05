مصدر سياسي:اختلاف بين النواب المستقلين حول مبادرتي الصدر والإطار

مصدر سياسي:اختلاف بين النواب المستقلين حول مبادرتي الصدر والإطار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، الخميس، عن انقسام كبير في موقف النواب المستقلين بين مبادرتي الإطار والصدر.وأضاف المصدر: إن “انقساماً كبيراً في موقف النواب المستقلين بين مؤيد لمبادرة الاطار التنسيقي ومبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مع إصرار نواب مستقلين على عدم الوقوف مع طرف ضد طرف اخر، من خلال عدم التجاوب مع المبادرات”.وأضاف ان “هناك اجتماعاً مرتقباً خلال اليومين المقبلين لهؤلاء النواب بغية توحيد موقفهم خلال المرحلة المقبلة”.

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