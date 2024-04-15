مصدر سياسي:اختيار رئيس البرلمان ترك للنواب بعد فشل الأحزاب السنّية على اختيار أحدهم

مصدر سياسي:اختيار رئيس البرلمان ترك للنواب بعد فشل الأحزاب السنّية على اختيار أحدهم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- افاد مصدر سياسي في تحالف عزم، اليوم الاثنين، عدم حصول توافق بين الاحزاب السنية على مرشح لرئاسة مجلس النواب.وقال المصدر ، إن ” الاحزاب السنية فشلت في التوصل لاتفاق باختيار رئيس جديد لمجلس النواب خلفا للرئيس المقال محمد الحلبوسي، وان الموضوع خرج من الدائرة السنية واتجه الى فضاء باقي الكتل السياسية لاسيما الاطار التنسيقي”.واوضح، ان “الجميع سيذهب مباشرة الى البرلمان لتقديم المرشحين ليتم التصويت عليهم بصورة مباشرة دون اي اتفاق على اي مرشح”.وأرجأ مجلس النواب في وقت سابق، جلسة انتخاب رئيس جديد له بدلاً من الرئيس المقال محمد الحلبوسي، حتى إشعار آخر، بسبب عدم التوافق على المرشح الجديد للمنصب.

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