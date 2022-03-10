مصدر سياسي:استضافة وزير المالية في البرلمان حول رفع سعر صرف الدولار “استعراض سياسي”

مصدر سياسي:استضافة وزير المالية في البرلمان حول رفع سعر صرف الدولار “استعراض سياسي”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، ان التيار الصدري وتحالف تقدم وتيار الحكمة وتحالف الفتح وائتلاف المالكي عملوا على رفع سعر صرف الدولار منذ بداية استلام الكاظمي للسلطة، لافتا الى ان الكتل نفسها ذهبت باتجاه استضافة وزير المالية بهدف الاستعراض امام الشعب وتبرأة ذمتها من مسؤولية الارتفاع.وأكد المصدر، ان “بعض الجهات السياسية منتفعة بشكل كبير من الارتفاع الحاصل في سعر صرف الدولار، حيث تسعى بشتى الطرق لابقاءه عند وضعه الحالي وضمان عدم حدوث أي تخفيض”.وأضاف ان “الكتل التي وقفت الى جانب ارتفاع سعر الدولار، وصوتت عليه في موازنة العام الماضي، وقفت بالأمس لتوجيه أسئلة الى وزير المالية وتطالبه بتخفيض سعر الصرف، من اجل تقديم المبررات امام الشعب وابعاد نفسها عن مسؤولية هذا الملف”.وبين ان “الاحتيال على الشعب باعذار غير مقنعة ستكون له عواقب وخيمة، حيث تخطط بعض الأطراف السياسية لاستمرار الوضع الراهن في حين تعمل اطراف أخرى على إعادة الأمور الى نصابها قبل عامين من اليوم بهدف تخفيض الأسعار وإعادة البلد الى مساره الطبيعي، ماسيقود الى نزاعات سياسية تؤخر تشكيل الحكومة المقبلة”.

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