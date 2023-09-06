مصدر سياسي:استقدام محافظ ذي قار من قبل النزاهة لفسادة

مصدر سياسي:استقدام محافظ ذي قار من قبل النزاهة لفسادة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر مطلع، اليوم الاربعاء، عزم هيئة النزاهة الاتحاديَّة، استقدامٍ بحقّ محافظ ذي قار الحالي القيادي في التيار الصدري؛ على خلفيَّـة تهمة هدر الاموال.وقال المصدر ، محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، ستصدر أمر استقدام بحق محافظ ذي قار الحالي محمد هادي الغزي، على خلفية استغلاله منصبه”.وأضاف، ان “محافظ ذي قار الحالي امتلك إحدى شركات المقاولات والاستشارات العامة المحدودة، ويشغل منصب مديرها المفوض”.واشار المصدر، الى “حصول شركته على عقودٍ من جهات حكومية لتنفيذ مشاريع من ضمنها مشاريع في محافظة ذي قار”.

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