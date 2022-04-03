مصدر سياسي:استمرار الخلاف الشيعي سيؤدي الى إقالة الحلبوسي

مصدر سياسي:استمرار الخلاف الشيعي سيؤدي الى إقالة الحلبوسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مصدر سياسي مطلع، الاحد، ان خلاف الشيعي واستمراره سيؤدي الى انهاء تكليف محمد الحلبوسي برئاسة مجلس النواب، مبينا ان اتباع التيار الصدري قد يقتحمون البرلمان باي لحظة والاطاحة به.وأضاف، ان “الحلبوسي قلق من عدم تفاهم البيت الشيعي وغياب التوافق يؤثر على منصبه يضطر اتباع التيار الصدري الى اقتحام البرلمان مجددا”.وتابع، ان ” الحديث عن نبذ المحاصصة هي عبارة مغلفة بالحزبية و الاتفاق يعني وصول رئيس وزراء غير معترض عليه نهائيا، الا ان خلاف التيار الصدري والاطار الشيعي ليس على شخص رئيس الوزراء”.وأشار الى ان “التحالف الثلاثي لن يستيطع تشكيل حكومة وفي حال تمكنه فانها لن تصمد طويلا بسبب الخلافات بين اقطاب التحالف وعدم وجود مشتركات حقيقية لادارة الدولة”.

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