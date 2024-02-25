مصدر سياسي:الأحزاب الفائزة في كركوك ستقدم مطالبها للسوداني في بداية آذار المقبل

مصدر سياسي:الأحزاب الفائزة في كركوك ستقدم مطالبها للسوداني في بداية آذار المقبل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر سياسي ،الاحد، إن “جميع الكتل الفائزة بعضوية مجلس محافظة كركوك من الكورد والعرب والتركمان لم تتفق لغاية اليوم على أسماء معينة لشغل المناصب الحكومية لغرض تقديمها خلال الاجتماع الثاني مع رئيس الوزراء”.وفي ذات السياق أكدت عضو مجلس محافظة كركوك عن الكورد بروين فاتح في حديث صحفي، أن “الكتلتين الفائزتين الممثلتين للكورد (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني)، لم تتفقا بعد على أسماء او مرشحين لغرض تقديمها ليكونوا مرشحيها الرسميين لشغل المناصب المهمة في إدارة محافظة كركوك”.وكشفت فاتح أن “موعد الاجتماع المقرر مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيكون في الثالث من آذار المقبل، وستقدم الكتل الكوردية والعربية والتركمانية ورقة مطالبها لغرض حسم تشكيل ادارة كركوك الجديدة”.وقال عضو مجلس محافظة كركوك عن الجبهة أحمد رمزي،إن “التركمان بصدد إعداد ورقة المفاوضات وتحديد مرشحيهم لشغل المناصب”، مردفا بالقول “لنا الحق في ترشيح محافظ تركماني كون كركوك بحاجة الى ادارة مشتركة تمثل فيها جميع الكتل”.

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