مصدر سياسي:الأحزاب الكردية تستغل ضعف الحكومة والبرلمان في عودة كركوك إلى الإقليم

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المالية النيابية:الحلبوسي ما زال محتفظ بمسودة قانون الموازنة
الاتحاد الأوروبي يجدد تأكيده على دعم العراق في تحوله الديمقراطي
العلاق يعلن عن تخصيصات مالية لدعم مشاريع الاقتصاد الأخضر
نائب يحمل الرئاسة البرلمانية مسؤولية تأخير استجواب وزير التجارة
نائب:تمرير القانون الانتخابي بنظام “سانت ليغو” يؤسس لنظام استبدادي
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وكالة فرنسية:أمريكا حوّلت العراق إلى دولة فاشلة تحت الحكم الإيراني الميليشياوي
هل تستطيع الحكومة ضبط السلاح المنفلت بوجود ميليشيا الحشد الشعبي؟!
التعديلات الدستورية تكريسا للطائفية والمحاصصة والفساد والتخلف ومزيدا من الصلاحيات للخونة
القضاء الولائي لايحاسب المالكي
تقرير دولي:مكافحة الفساد في العراق عبارة عن ” نكتة”
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السوداني في تركيا لدعم اقتصادها مقابل استمرارها بقطع المياه عن العراق!
قادة أمريكان:قواتنا لن تنسحب من العراق نهائياً
برلمان الإطار الإيراني يصوت على (7) مواد من أصل(15) ضمن قانون الانتخابات المرفوض من قبل الشعب
وزير الداخلية يشكل لجنة لإجراء الفحص الطبي على منتسبي الوزارة لكشف متعاطي المخدرات
لأنه يكشف فسادهم ..الحلبوسي ينقل النائب المستقل السلامي من لجنة النزاهة إلى الزراعة
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- اذاعة INN