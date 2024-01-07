مصدر سياسي:الإطاريون الغمّان سيعدلون الموازنة لصالح الإقليم الذي لن يلتزم بها

مصدر سياسي:الإطاريون الغمّان سيعدلون الموازنة لصالح الإقليم الذي لن يلتزم بها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، الأحد، عن تلقي وفد إقليم كردستان الذي وصل إلى بغداد رسائل إيجابية بشأن تعديل حصة الإقليم في الموازنة. وقال المصدر ، إن “زيارة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض إلى أربيل قبل يومين كانت تحمل رسالة من الإطار التنسيقي واستعدادا لإنهاء جميع المشاكل مع الإقليم”.وأضاف المصدر أن “قادة الإطار لا يريدون فتح جبهة جديدة من الخلاف مع إقليم كردستان، وبالتالي فأن هنالك إجماعا على المضي بإقرار تعديل الموازنة الذي يضمن حصة الإقليم، ولن يطول تصويت البرلمان بهذا الشأن”.وتتطلع حكومة إقليم كردستان الى موضوعين مهمين في الموازنة، الأول تعديل كلفة استخراج برميل النفط وحصص الشركات الأجنبية لاستئناف التصدير، وكذلك فصل رواتب موظفي الإقليم عن الخلافات المالية الأخرى وعدم وضعها تحت بند الانفاق الفعلي. وفي وقت سابق، افاد مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت (6 كانون الثاني 2024)، بوصول وفد حكومة إقليم كردستان، برئاسة وزير المالية والاقتصاد في الإقليم، آوات شيخ جناب، إلى العاصمة بغداد.يذكر ان الموازنة نصت على دفع الإقليم  إيرادات بيع  400 ألف برميل نفط يوميا + 50% من الإيرادات غير النفطية إلى الخزينة الاتحادية لكن الإقليم لم يلتزم بكل الموازنات منذ 2005 ولن ينفذ ما ورد فيها من اتفاقيات لا في موازنة 2023 ولا في القادمة.

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