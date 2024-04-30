مصدر سياسي:الإطار قرر عدم فتح باب الترشيح مرة أخرى لمنصب رئيس البرلمان

مصدر سياسي:الإطار قرر عدم فتح باب الترشيح مرة أخرى لمنصب رئيس البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، الثلاثاء، مخرجات اجتماع التنسيقي الخاص بمرشح رئاسة البرلمان.وقال المصدر، ان “اجتماع الإطار التنسيقي الخاص بمرشح رئاسة البرلمان انتهى، وفقاً لمخرجات محددة قطعا”.واضاف، “تقرر، عدم فتح باب الترشيح مرة أخرى بتاتاً، والذهاب إلى الجولة الثانية من انتخاب رئيس مجلس النواب قبل نهاية الفصل التشريعي والعمل على التحشيد النيابي لعقد جلسة الانتخاب الأسبوع المقبل”.

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