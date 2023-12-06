مصدر سياسي:الإطار يختار (محمود المشهداني) لرئاسة البرلمان

مصدر سياسي:الإطار يختار (محمود المشهداني) لرئاسة البرلمان
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، الأربعاء، أن الإطار التنسيقي، حدد سقفاً زمنياً لاختيار رئيس مجلس النواب بديلاً للمنهّية عضويته محمد الحلبوسي، مشيراً إلى اختيار الإطار ثلاثة مرشحين فقط لتولي المنصب.وقال المصدر ، إن “قوى الإطار التنسيقي قررت أن لا يتجاوز موعد انعقاد جلسة البرلمان لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد، يوم السبت المقبل، واختصر الأسماء المرشحة لثلاثة فقط وهي كل من (محمود المشهداني، وشعلان الكريم، وسالم العيساوي)”.وأشار المصدر إلى أن الإطار يدعم المشهداني لرئاسة البرلمان.

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