مصدر سياسي:الإطار يدعم الإتفاق السعودي الإيراني

مصدر سياسي:الإطار يدعم الإتفاق السعودي الإيراني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي إطاري،الاثنين، عن عقد زعماء الإطار الشيعي مساء أمس الأحد ، اجتماعه الدوري بمكتب رئيس تحالف الفتح هادي العامري.واضاف، ان ” الاجتماع ناقش الاتفاق السعودي الايراني  واكد على ان إيران تحتاج إلى هكذا موقف لإبعاد شبح الضربة الاسرائيلية الامريكية عليها وكذلك لتهدئة الشارع الايراني “.أما على الصعيد المحلي فقد وافق زعماء الإطار على ما طرحه السوداني من معالجات أمنية في ديالى  والسعي لتغيير بعض المسؤولين على ضوء لجنة التقييم.

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