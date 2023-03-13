مصدر سياسي:الإطار يدعم الإتفاق السعودي الإيراني

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النزاهة تضبط فساد في دوائر ديالى قيمته تتجاوز مليوني دولار
بلاسخارت:إيران وتركيا وراء أزمة المياه في العراق ولا بد من معالجة ذلك
السوداني يطلق مبادرة بزراعة (5) ملايين نخلة وشجرة في عموم العراق
السوداني:سنجعل مواطنو أوروبا يتعالجون في المستشفيات العراقية وليس العكس
السوداني والعلاق يرفضان تخفيض سعر صرف الدولار لخدمة إيران المشروع
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وكالة فرنسية:أمريكا حوّلت العراق إلى دولة فاشلة تحت الحكم الإيراني الميليشياوي
هل تستطيع الحكومة ضبط السلاح المنفلت بوجود ميليشيا الحشد الشعبي؟!
التعديلات الدستورية تكريسا للطائفية والمحاصصة والفساد والتخلف ومزيدا من الصلاحيات للخونة
القضاء الولائي لايحاسب المالكي
تقرير دولي:مكافحة الفساد في العراق عبارة عن ” نكتة”
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- متابعات خاصة
عودة العلاقات السعودية الإيرانية لاتعني الاطمئنان من الغدر الإيراني
الرئاسات الثلاث لا تحترم القوانين التي تشرعها وتعيين المستشارين ترضية سياسية
العراق دولة أسيرة بيد إيران
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
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في عراق النفط..أكثر من (5) ملايين عاطل عن العمل جراء فشل وفساد الحكومات الولائية الإيرانية
تظاهرات رافضة لقانون “سانت ليغو” الإنتخابي في بغداد وباقي المحافظات
نائب: قانون “سانت ليغو” قانون الخونة والفاسدين من ائتلاف إدارة الدولة
بالوثيقة..برلمان المحاصصة والفساد يسمح للفاسدين بالترشيح للانتخابات العامة والمحلية
خبير اقتصادي:5% نسبة الإيرادات غير النفطية الى الايرادات العامة مؤشر على فشل حكومة السوداني
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- اذاعة INN