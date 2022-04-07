مصدر سياسي:الإطار يشكل لجنة خماسية ” لفتح الإنسداد السياسي”

مصدر سياسي:الإطار يشكل لجنة خماسية ” لفتح الإنسداد السياسي”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر الاطار التنسيقي الشيعي والاتحاد الوطني الكردستاني، مساء امس الاربعاء، تشكيل لجنة خماسية لمبادرة حل الانسداد السياسي.وقال مصدر سياسي،إن الاطار والقوى المتحالفة قرر تشكيل لجنة خماسية لاطلاق مبادرة حل الانسداد السياسي التي تقدم بها الاطار الى القوى السياسية.وأوضح أن اللجنة ستناقش رؤية بناء الدولة والبرنامج الحكومي بغض النظر عن الاسماء، مشيراً إلى أن اطرافاً سياسية رحبت بالمبادرة التي اطلقها الاطار التنسيقي والقوى المتحالفة وترسل ممثلين لها في اللجنة.وبحسب المصدر، فأن  اللجنة الخماسية لمبادرة الإطار التنسيقي لحل الانسداد السياسي تتألف من “الاتحاد الوطني،  العزم،  الاطار التنسيقي، المستقلون، بابليون”.وعقد وفد من الاتحاد الوطن الكردستاني، في بغداد اجتماعاً مع قادة الاطار التسيقي الشيعي لبحث مبادرة الاخير.وقال مصدر نيابي، إن وفد الاتحاد برئاسة بافل جلال طالباني عقد اجتماعاً مع قادة الإطار التنسيقي في منزل الرئيس مام جلال ببغداد.ومساء امس، عقد قادة الاطار التنسيقي الشيعي، اجتماعاً في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري بالعاصمة بغداد لبحث مبادرته وحل الانسداد السياسي الذي يعصف بالبلد.

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