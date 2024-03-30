مصدر سياسي:الإطار يعمل على عدم تجديد الولاية الثانية للسوداني

مصدر سياسي:الإطار يعمل على عدم تجديد الولاية الثانية للسوداني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، السبت، بأن هناك سيناريو جديد قبيل الانتخابات المقبلة يوجه حكومة محمد شياع السوداني للإطاحة بها شعبيا، مبينا ان قوى الاطار التنسيقي تخشى من عودة التيار الصدري ودخول السوداني بالانتخابات المقبلة وقد تستغل ورقة البنزين ضد السوداني.وقال المصدر، بعض القوى السياسية تحاول وضع السوداني في زاوية حرجة، وجعله يواجه نقم الشارع على ارتفاع الأسعار».وأضاف المصدر المطلع، الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته، أن «إشكالية خصوم السوداني في الوسط الشيعي تتمثل في القلق من خسارة مقاعدهم المحتملة في الانتخابات المقبلة، مع إمكانية تشكيل السوداني تحالفاً سياسياً سينافس في البرلمان المقبل».ورأى المصدر أن «إمكانية عودة الصدر إلى المشهد السياسي ستكون بالضد من معظم قوى (الإطار)، لكنها لن تؤثر على السوداني اوربما يتحالف معه ، ما يعني أن الصدر والسوداني ربما يكونان القوة الشيعية الأكبر خلال الانتخابات المقبلة، لأن كليهما سيتقاسم مقاعد بقية قوى (الإطار التنسيقي)».وقال المصدر: «قوى (الإطار التنسيقي) لن تسمح بمثل هذا السيناريو، وتعمل من الآن على تقييد السوداني بكل الطرق، ولن تتقاعس عن استخدام ورقة البنزين لهذا الغرض»، مرجحاً تصاعد موجة الاحتجاجات ضد الحكومة في الأيام المقبلة.

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