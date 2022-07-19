مصدر سياسي:البارزاني فشل في الحصول على رئاسة الجمهورية

مصدر سياسي:البارزاني فشل في الحصول على رئاسة الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، الثلاثاء، عن وجود تنازلات قدمها الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني فيما يخص رئاسة الجمهورية.وقال المصدر ، إنه “بعد يأس الحزب الديمقراطي من حصوله على المنصب، وفي ظل معرفته بأن الاتحاد الوطني سيصوت لصالح مرشح الاتحاد الوطني برهم صالح فأن تغييرا حدث في مواقفه”.وأضاف المصدر، أن “الحزب الديمقراطي مستعد للتنازل عن منصب رئيس الجمهورية وسحب مرشحه ريبر أحمد، إذا وافق الاتحاد الوطني على تقديم تنازلات تخص انتخابات برلمان إقليم كردستان”.وعقد الحزب الديمقراطي الكردستاني اجتماعا يوم أمس الاثنين مع الاتحاد الوطني الكردستاني في منزل رئيس الاتحاد بافل جلال طالباني بالسليمانية لمناقشة ازمة رئاسة الجمهورية. 

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