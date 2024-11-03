مصدر سياسي:التغيير الوزاري المرتقب يشمل (3) وزارات بعد الإتفاق مع أحزابهم

مصدر سياسي:التغيير الوزاري المرتقب يشمل (3) وزارات بعد الإتفاق مع أحزابهم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر سياسي، اليوم الأحد، ان التعديل الوزاري سيشمل ثلاث وزارات خدمية.وقال المصدر، إن “البرنامج الحكومي أكد أن التعديل الوزاري ممكن بعد تجربة أداء الوزراء”، مبيناً ان هناك “مقاييس ومعايير لهذا الأداء والذي يعتبر الأهم”.واضاف انه “التعديل الوزاري أمر طبيعي ومن الضروري ان يتم تغيير بعض الوزراء”، مشيرا إلى أنه ” وفقا لما طرح هناك ثلاث وزراء يشملهم التغيير”.وتابع: “يجب ان يكون هناك توافق سياسي او طلب من الكتل السياسية التي رشحت للمنصب للموافقة على استبدال الوزراء”.وأشار إلى أن “التعديل الوزاري بحسب المتداول سيشمل وزارة النقل والتربية والاتصالات “.ولفت إلى أن “المحافظين و رؤساء مجالس المحافظات غير معنيين بهذا التعديل لأنهم ليسوا من صلاحية رئيس الوزراء”.

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