مصدر سياسي:التوصل إلى اتفاق نهائي لحل أزمة رواتب الإقليم

مصدر سياسي:التوصل إلى اتفاق نهائي لحل أزمة رواتب الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر سياسي مطلع، الاربعاء، بأنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان، ومن المقرر الإعلان عنه رسمياً خلال الساعات القليلة المقبلة.وقال المصدر ، إن “الحكومة الاتحادية ستعلن خلال الساعات القادمة موافقتها على إرسال رواتب موظفي الإقليم، بعد اجتماع جمع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع وزير الخارجية فؤاد حسين لمناقشة الملف وتفاصيله المالية والقانونية”.وأكد المصدر أن “الاتفاق جاء بعد مشاورات مكثفة خلال الأيام الماضية، وزيارة رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني اليوم إلى بغداد، والتي مهدت لتقريب وجهات النظر بين بغداد وأربيل بخصوص صرف المستحقات المالية للموظفين”.وكان رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، قد وصل اليوم امس بغداد بهدف مناقشة ملف رواتب موظفي الإقليم مع قيادات الحكومة الاتحادية.

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