مصدر سياسي:الحرس الثوري يدعم (الأعرجي) لرئاسة الحكومة المقبلة

مصدر سياسي:الحرس الثوري يدعم (الأعرجي) لرئاسة الحكومة المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، الاحد، عن ترقب اعلان الاطار التنسيقي مرشحه لرئاسة الوزراء مساء اليوم او صباح الغد كحد اقصى، مبينا ان اربعة أسماء تتنافس على المنصب ابرزها مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي بدعم من الحرس الثوري.وقال المصدر ، إن “الساعات القليلة المقبلة سيعلن اسم رئيس الوزراء المقبل بعد اجتماع قادة الإطار مساء اليوم او صباح الغد كحد اقصى”.وأضاف، ان “اربعة اسماء بقيت في المنافسة بعد انسحاب الجيل الأول من قادة الاطار وابرزهم هادي العامري ونوري المالكي وحيدر العبادي وفسح المجال لتنافس الاخرين”.وأوضح المصدر، ان “الأسماء المطروحة حاليا هي: محمد شياع السوداني وعبد الحسين عبطان واسعد العيداني وابرزهم قاسم الاعرجي”.

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