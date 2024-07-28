مصدر سياسي:الحشد الشعبي يرفض أمر السوداني بمنع استهداف القوات الأمريكية في العراق وسوريا

مصدر سياسي:الحشد الشعبي يرفض أمر السوداني بمنع استهداف القوات الأمريكية في العراق وسوريا
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر سياسي، إن الحشد يرفض وقف العمليات تجاه القواعد الأمريكية في العراق وسوريا، وأضاف المصدر وهو قيادي إطاري، أن رفض الحشد هو بتوجيه من قيادة الحرس الثوري المبلغ لرئيس أركان الحشد القيادي في ميليشيا كتائب حزب الله عبد العزيز المحمداوي، وتابع المصدر، أن عمليات الاستهداف لن تتوقف طالما هي بأمر الإمام خامئني.ويسعى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى ممارسة الضغط على الفصائل المسلحة  الحشدوية الموالية لإيران لوقف تصعيدها ضد المصالح والأهداف الأمريكية في العراق، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.وخشية من ردود أفعال أمريكية قد تصعد الموقف الأمني وتربكه داخل العراق، تواصل السوداني مع شخصيات ايرانية من أجل الضغط على تلك الفصائل لوقف تصعيد عملياتها،

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