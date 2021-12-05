مصدر سياسي:الحكومة المقبلة “توافقية/ إيرانية”

مصدر سياسي:الحكومة المقبلة “توافقية/ إيرانية”
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع ، اليوم الاحد، ان لقاء مقتدى الصدر والاطار التنسيقي يوم 2/12 سينتج حكومة توافقية.واضاف المصدر، إنه “بعد لقاء الصدر مع زعماء الإطار التنسيقي، خرجت كل جهة ببيان على حدة، ولو كان هناك اتفاق لكان هناك بيان مشترك، وأكد المصدر، أنه حصل بين الطرفين اتفاقا  الذي يمكن اعتباره المرحلة الأولى لاتفاق أوسع، واضاف، أن “موضوع الحشد قد وافق الصدر على دعم الحشد الشعبي والحفاظ عليه بطلب من زعماء الإطار التنسيقي، ،وتابع المصدر، ان اجتماع الصدر في منزل العامري ومن ثم لاحقا في الحنانة سينتج عنه تشكيل حكومة “توافقية”وليست “أغلبية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *